Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Здорово!В центре Ялты мас...
  • Россиянин
    Посмотрите на фото внимательно. ДУРА выглядит именно так.В Армянске задерж...
  • Maxim
    Ещё кубаноидных проверить..У 22 крымских нот...

Железодефицитная анемия: как понять, что у вас нехватка железа в организме?

Железодефицитная анемия: как понять, что у вас нехватка железа в организме?

В среднем ежемесячно в больницы Крыма обращаются свыше 400 пациентов с жалобами на постоянную усталость, сонливость, рассеянность, в 100 случаях у пациентов диагностируется низкий уровень железа или железодефицитная анемия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх