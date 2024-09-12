Железодефицитная анемия: как понять, что у вас нехватка железа в организме?

В среднем ежемесячно в больницы Крыма обращаются свыше 400 пациентов с жалобами на постоянную усталость, сонливость, рассеянность, в 100 случаях у пациентов диагностируется низкий уровень железа или железодефицитная анемия.
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