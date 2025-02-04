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Полицейский, которого футболистка «Челси» Керр назвала «тупым белым», чувствовал себя «униженным». Он заявил об этом в суде

В Лондоне продолжаются слушания по делу австралийской нападающей «Челси» Саманты Керр, обвиняемой в оскорблении констебля полиции Стивена Ловелла на расовой почве.

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