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Бородина хвалит Орлову за дочь: «Мы отрывались на первых детях, давили. Аня же купается в любви»

Бородина хвалит Орлову за дочь: «Мы отрывались на первых детях, давили. Аня же купается в любви»

Сейчас Ольга Орлова воспитывает дочь Аню, которая родилась два года назад. Ксения Бородина поддержала подругу в ее решении завести ребенка в зрелом возрасте.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Сколько заплатили за статейку? Достали с этими б...и.
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15 час.
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