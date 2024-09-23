Правительство РФ поддержало закон об установке RuStore на Apple

Законопроект, обязующий американскую компанию Apple разрешить установку в их устройства российского магазина приложений RuStore для скачивания отечественных программ, а также платежей и других функций поддержало правительство России, 23 сентябр сообщает ТАСС.
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