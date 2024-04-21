В период Советского Союза рыбий жир был широко известен среди школьников, считалось, что он способствует укреплению здоровья и придает силы.
Рыбий жир в СССР. Почему его то разрешали, то запрещали
Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
А сейчас, когда повсюду идут на подделки и суррогаты ради прибыли, сейчас делают его качественным? Сейчас даже печень трески в банках, содержащей рыбий жир, затхлая и горькая, чего никогда не было в советское время. Зачем мы полезли в этот капитализм, если при нем травят народ?
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10 час.
Элеонора Коган
Пила рыбий жир, чтобы поправиться и результат налицо.
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7 час.
Владимир Петров
На фото дети английские. Что за манера иллюстрировать советскую историю чужими фото. Пил в детстве рыбий жир - никакого отвращения. Вот варёный лук не люблю до сих пор.
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1 час.
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