Рыбий жир в СССР. Почему его то разрешали, то запрещали

ГИ

Геннадий Исаков

А сейчас, когда повсюду идут на подделки и суррогаты ради прибыли, сейчас делают его качественным? Сейчас даже печень трески в банках, содержащей рыбий жир, затхлая и горькая, чего никогда не было в советское время. Зачем мы полезли в этот капитализм, если при нем травят народ?