Кривой Рог частично остался без отопления из-за аварии

Несколько районов Кривого Рога в Днепропетровской области Украины остались без отопления. Как сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на данные компании «Криворожская теплоцентраль», причиной стали повреждения магистрального трубопровода, через который поступает тепло.
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