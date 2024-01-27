Кривой Рог частично остался без отопления из-за аварии

Несколько районов Кривого Рога в Днепропетровской области Украины остались без отопления. Как сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на данные компании «Криворожская теплоцентраль», причиной стали повреждения магистрального трубопровода, через который поступает тепло.