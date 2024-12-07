Sky News: на открытии Нотр-Дама могут произойти важные дипломатические события

Церемония по случаю открытия Нотр-Дама в Париже, где соберутся многие мировые лидеры, может стать поводом для важных дипломатических событий, в том числе по Украине, поскольку на мероприятии будет присутствовать Дональд Трамп.
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