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Царьград

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В России зарегистрировали лекарство от диабета с дозой в десятки раз ниже аналогов

В России зарегистрировали лекарство от диабета с дозой в десятки раз ниже аналогов

В России официально зарегистрировали новый препарат для лечения сахарного диабета II типа.Компания «Фармасинтез» получила разрешение Минздрава на выпуск лекарства с действующим веществом энавоглифлозин под торговой маркой «Нексаглиф».

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