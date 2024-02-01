Власти Петербурга передали полномочия по развитию метрополитена Комитету по строительству

С сегодняшнего дня он будет заниматься проектированием, строительством и реконструкцией подземки. С 1 февраля Комитет по строительству официально получил полномочия по развитию петербургского метрополитена, сообщает пресс-служба.
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