Раскрыта неожиданная опасность шумоподавляющих наушников

Эксперты заявили, что все чаще к ним обращаются молодые люди с очевидными проблемами слуха, но при осмотре выясняется, что их слух в норме и что проблема неврологическая: их мозг с трудом обрабатывает то, что слышит.
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