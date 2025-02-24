Русская весна
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Русская весна

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Раскрыта неожиданная опасность шумоподавляющих наушников

Раскрыта неожиданная опасность шумоподавляющих наушников

Эксперты заявили, что все чаще к ним обращаются молодые люди с очевидными проблемами слуха, но при осмотре выясняется, что их слух в норме и что проблема неврологическая: их мозг с трудом обрабатывает то, что слышит.

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