Театр абсурда

7 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Киев вообще стал наглым ко всем. И агрессивным, как собаки  цепные.Лавров объявил Ук...
  • Nikolia Vovchenko
    Только  грамотный человек,знающий и понимающий РУССКИЙ ЯЗЫК,может понять сказанное Шукшиной так,как оно есть на самом...Мария Шукшина и 9...
  • Майер Арманов
    Китайцы деньги считать любят и долги не прощают, в отличии от России. Наша власть только своим гражданам ничего не пр...Китай подкрался н...

Украина — как бывшая жена-психопатка, устраивающая истерики

Украина — как бывшая жена-психопатка, устраивающая истерики

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил согражданам, что «угроза полномасштабного военного вторжения со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх