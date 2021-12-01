Украина — как бывшая жена-психопатка, устраивающая истерики

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил согражданам, что «угроза полномасштабного военного вторжения со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован».
Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил согражданам, что «угроза полномасштабного военного вторжения со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован».
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