Советские кулинарные привычки

Позитив для оптимистовКулинарияСоветские кулинарные привычки Всеобщая ностальгия по усопшему СССР сегодня в моде. Но, как мы понимаем, история в России — понятие гибкое.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаНа самом деле российская кухня-самая изобильная.Евгений Кислинскийк празднику достать синих цыплят, и приготовить "цыплят табака" это уже деликатес выше крыши.МMМария MazurinaКак-то прям в затруднении про советские привычки. Колбасу в последнее время, годов так 10, едим мало. В основном сама делаю паштет или мясо на бутерброды. Консервов потребляем очень мало. В основном это шпроты и иногда икра. На стол ставлю мясную нарезку, из "колбасы" там только ветчина или трубочки из ветчины с сыром, яйцами, чесноком и майонезом. Сыр вообще едим на десерт с медом и фруктами. Вообще-то наш праздничный стол довольно скуден: салаты делаем в виде маленьких шариков разного вида; овощи просто нарезаем и подаем без соли и заправки; горячее блюдо маленькое по объему, но интересное по приготовлению. Холодец/студень и заливное не едим, не любим просто. Вот десерты - да! Тут тебе будет и сыр, и фрукты, и пирожное всякое-разное, иногда и торт своего приготовления. Пьём мало и выборочно. Скучно с нами, наверное, будет неподготовленному человеку. Даже песни за столом не поём. Но много и интересно разговариваем, смеёмся, стихи читаем, вспоминаем то, что пережито за последнее время. Ну нет у нас культа еды. Совсем.ГусЕнаУ нас застолья лаконичны-никаких " нарезок" кроме свежих овощей и маринадов. Фрукты. Ну и шашлыки, либо, рыба на углях. Плов иногда на костре. Или шулпа. Майонез не едим вообще. Соуса делаем сами.Владимир EвтушенкоОпять сука иудейская Сюткин, дня не живший в СССР, льёт помои, всё перевирая. Ни разу в столовой за 10 лет не видел, чтобы люди солили, не пробуя,да и вся остальная писанина просто лживая блевотина в духе клеветника со стажем. Колбасу резали и ставили на стол лишь тог78да, когда приходили гости, иногда утром вместо завтрака, но никак не5 во время обеда.Вера ФедороваЧто бы ни говорили, но свои огурчики или квашеная капустка из погреба куда лучше, чем не понятно из каких овощей сделанное в магазине или на рынке из чужих рук. А лечо? А кетчуп? А икра кабачковая по своим рецептам? А перчики фаршированные? Или джемы фруктовые из своего сада? А наливочка из чёрной рябины? Своё-оно и есть своё! Что касается нарезки из колбас, то, конечно, теперь мало кто, наверное, использует такое на праздничный стол...Разве что, собственного приготовления. Сыр и рады бы нарезать, но у нас его теперь хорошего нет. Собственно, и застолья теперь такие, с песнями и плясками, сейчас как-то в большинстве своём не приняты. А привычки...Ну, конечно, остались. Ну куда без хлеба?! Хлеб-это святое))). Про соль не знаю, как-то не запомнилось, как было. Сейчас солим мало, и овощи ставим на стол вообще не солёные. С выпивкой сейчас несколько иначе, чем раньше.В запасе есть всё, а используется совсем чуток, да и то, только из своего 😊.Комментировать
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