Среднедушевые располагаемые доходы жителей Сицзана стремительно растут - Белая книга

Пекин, 10 ноября /Синьхуа/ -- Сицзанский автономный район на юго-западе Китая зарегистрировал быстрый рост среднедушевых располагаемых доходов местного населения, говорится в Белой книге, опубликованной в пятницу Пресс-канцелярией Госсовета КНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)