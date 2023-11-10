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Китай

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Среднедушевые располагаемые доходы жителей Сицзана стремительно растут - Белая книга

Пекин, 10 ноября /Синьхуа/ -- Сицзанский автономный район на юго-западе Китая зарегистрировал быстрый рост среднедушевых располагаемых доходов местного населения, говорится в Белой книге, опубликованной в пятницу Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

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