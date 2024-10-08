Дневники реставрации ретро-железок, выпуск №5

﻿﻿Ранее я писал о своем опыте восстановления внешнего вида старой компьютерной техники. Вы даже можете присвоить им номера задним числом: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4 — Вы здесь — Теперь хочу перейти от длинной статьи к небольшому рассказу о конкретной железке.