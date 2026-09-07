В работе «Вконтакте» произошел сбой 7 сентября

Утром 7 сентября в работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой, сообщается на сайте detector404.ru. За последний час о проблемах сообщили 1,5 тысячи раз, за последние сутки — 1,8 тысячи.
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