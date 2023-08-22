Аналитики считают, что США должны достичь мира на Украине до победы России

Консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков считают, что в ситуации с Украиной нужно перейти к мирному разрешению конфликта.
Консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков считают, что в ситуации с Украиной нужно перейти к мирному разрешению конфликта.
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