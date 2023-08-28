Инцидент с трудолюбивым Шахзодом в подмосковном посёлке Нахабино, который посчитал, что девушка не может носить шорты, тем более быть спортсменкой, а объяснить все это можно только кулаками, не исчерпан.
Таджикская диаспора пытается замять дело о нападении на девушку в спортивных шортах
Комментарии
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ВМ
Василий Михайленко
Молодец!
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18 час.
Вера Наумова
многие считают, что без мигрантов мы зарастем грязью и некому будет водить транспорт. Но как они работают - отдельная история. Они устроены в ЖКХ убирать дворы и мыть подъезды, но у нас они ничего не делают. Когда мы сами мыли на лестничных площадках у нас ь\было идеально чисто, сейчас же придут, грязным мокрым веником размажут грязь и считается что они провели уборку. Да не нужны они никому тут. Одни проблемы с ними.
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17 час.
Анатолий Зотов
О! Один мужчина уже есть.
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12 час.
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