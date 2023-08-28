Таджикская диаспора пытается замять дело о нападении на девушку в спортивных шортах

Вера Наумова

многие считают, что без мигрантов мы зарастем грязью и некому будет водить транспорт. Но как они работают - отдельная история. Они устроены в ЖКХ убирать дворы и мыть подъезды, но у нас они ничего не делают. Когда мы сами мыли на лестничных площадках у нас ь\было идеально чисто, сейчас же придут, грязным мокрым веником размажут грязь и считается что они провели уборку. Да не нужны они никому тут. Одни проблемы с ними.