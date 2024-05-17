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Китай

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Популярность новых энергетических продуктов Китая не связана с субсидиями -- Минкоммерции КНР

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- Популярность новых энергетических продуктов Китая на мировом рынке является результатом долгосрочных усилий китайских компаний, а не государственных субсидий, заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун.

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