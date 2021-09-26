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Видео: Салина Турда и другие заброшенные, но очень интересные шахты мира

Видео: Салина Турда и другие заброшенные, но очень интересные шахты мира

На протяжении многих тысяч лет люди ищут полезные ископаемые, драгоценные металлы, камни и минералы. Как зажиточная старушка, наша природа прячет все свои ценности во «внутренних карманах», а чтобы добраться до них, люди роют глубокие шахты.

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