Видео: Салина Турда и другие заброшенные, но очень интересные шахты мира

На протяжении многих тысяч лет люди ищут полезные ископаемые, драгоценные металлы, камни и минералы. Как зажиточная старушка, наша природа прячет все свои ценности во «внутренних карманах», а чтобы добраться до них, люди роют глубокие шахты.