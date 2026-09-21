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Якушев: 86 участников СВО станут депутатами Госдумы от «Единой России»

Якушев: 86 участников СВО станут депутатами Госдумы от «Единой России»

На выборах «Единая Россия» показала «достаточно высокий» результат, заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент RTVI.

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