Из реки Буа в Зеленодольском районе РТ достали тело мужчины

В Зеленодольском районе мужчина утонул во время рыбалки. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, вечером 19 сентября на номер 112 пришло сообщение о пропаже 60-летнего мужчины, который пошел на рыбалку на реке Буа и не вернулся домой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ «Алабуга» привлеч...
- ЮГ Татарстанца наказ...
- Фазлеева о Дне па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым