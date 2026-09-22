Из реки Буа в Зеленодольском районе РТ достали тело мужчины

В Зеленодольском районе мужчина утонул во время рыбалки. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, вечером 19 сентября на номер 112 пришло сообщение о пропаже 60-летнего мужчины, который пошел на рыбалку на реке Буа и не вернулся домой.