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Татар-информ

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Из реки Буа в Зеленодольском районе РТ достали тело мужчины

Из реки Буа в Зеленодольском районе РТ достали тело мужчины

В Зеленодольском районе мужчина утонул во время рыбалки. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, вечером 19 сентября на номер 112 пришло сообщение о пропаже 60-летнего мужчины, который пошел на рыбалку на реке Буа и не вернулся домой.

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