Родителей поразили новые школьные правила, введённые секретаршей Ириной после принятия ислама

Что, стала "чернильницей" и решила установить свои порядки? Совсем черножопые охуели! Есть законы, российские, действующие внутри страны, и всякие заезжие ослоёбы должны подчиняться им.... А эту пидараску немедленно уволить из школы, с "волчьим билетом", без права работы в системе образования.... Тогда-то конкретно узнает, как её ослоёб по настоящему относится к ней.... Одно дело, когда при должности в школе, другое - когда выкинут нахуй на улицу, и работу не сразу ещё найдёт, если только где поломойкой в общаге у черножопых (если её ослоёб туда пустит)...

ВС

Владимир Степанян

Почему я акцентирую на этом внимание - гражданский брак и как продолжение «мой муж». А для уважающей себя девушки «мой сожитель» будет звучать оскорбительно, ну если не для нее, то для ее родителей точно. А то много шума, «год семьи», демографическая политика, дефицит рабочих рук, а отсюда неуправляемая миграционная политика, естественная убыль населения превышает ее прирост…, все начинается с малого и популяризация «гражданских браков», то есть сожительства становится прямым и косвенным барьером на пути роста народонаселения. А компенсировать естественную убыль населения страны за счет мигрантов из бывших союзных республик СССР это дорога в никуда! Не надо размывать титульную нацию Российской Федерации. А «специалисты-депутаты» вроде Затулина, Михайлова…- это неприкрытые враг России и русских.