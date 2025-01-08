Великоросс Стоит только дать волю некоторым людям, как они тут же норовят на шею сесть или того хуже, установить свои правила.
Родителей поразили новые школьные правила, введённые секретаршей Ириной после принятия ислама
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M
Malina
Ага! И замужних многодетных дам в СМИ дружно именуют "девушками"... По америкосовскому образцу и подобию - там все тётки - "гёрлс"...
Ответить
1 час.
Silver Kont
Что, стала "чернильницей" и решила установить свои порядки? Совсем черножопые охуели! Есть законы, российские, действующие внутри страны, и всякие заезжие ослоёбы должны подчиняться им.... А эту пидараску немедленно уволить из школы, с "волчьим билетом", без права работы в системе образования.... Тогда-то конкретно узнает, как её ослоёб по настоящему относится к ней.... Одно дело, когда при должности в школе, другое - когда выкинут нахуй на улицу, и работу не сразу ещё найдёт, если только где поломойкой в общаге у черножопых (если её ослоёб туда пустит)...
Ответить
1 час.
ВС
Владимир Степанян
Почему я акцентирую на этом внимание - гражданский брак и как продолжение «мой муж». А для уважающей себя девушки «мой сожитель» будет звучать оскорбительно, ну если не для нее, то для ее родителей точно. А то много шума, «год семьи», демографическая политика, дефицит рабочих рук, а отсюда неуправляемая миграционная политика, естественная убыль населения превышает ее прирост…, все начинается с малого и популяризация «гражданских браков», то есть сожительства становится прямым и косвенным барьером на пути роста народонаселения. А компенсировать естественную убыль населения страны за счет мигрантов из бывших союзных республик СССР это дорога в никуда! Не надо размывать титульную нацию Российской Федерации. А «специалисты-депутаты» вроде Затулина, Михайлова…- это неприкрытые враг России и русских.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии