Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

С нами не соскучишься!

Лавка на ул. Маклсфилд (Macclesfield), р-н Сохо, г. Лондон, 1883 г.Когда смотришь на фото Лондона второй половины XIX века, и сравниваешь их с кадрами из шедеврального советского фильма Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 1980-х гг.