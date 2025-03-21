Прогноз погоды в Крыму на 21 марта В Симферополе +10 и малооблачноВ Севастополе +10 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +11 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +10 и малооблачноВ Джанкое +11 и малооблачноВ Ялте +10 и малооблачноВ Алуште +11 и ясноВ Керчи +7 и малооблачноВ Армянске.