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Лента новостей Крыма

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Прогноз погоды в Крыму на 21 марта

Прогноз погоды в Крыму на 21 марта

Прогноз погоды в Крыму на 21 марта В Симферополе +10 и малооблачноВ Севастополе +10 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +11 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +10 и малооблачноВ Джанкое +11 и малооблачноВ Ялте +10 и малооблачноВ Алуште +11 и ясноВ Керчи +7 и малооблачноВ Армянске.

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