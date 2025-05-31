На Урале расцвела «тропическая» экзотика — лиана «княжик сибирский». Необычная лиана появилась на склонах нацпарка «Таганай» — это растение, которое обычно ассоциируется с жаркими странами и удивляет своей живучестью: его ползучие стебли цепляются за ветви пихт, поднимаясь вверх на несколько метров.