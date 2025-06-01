Хотя ситуаций, когда государство может конфисковать жилье, не так много, но основания для этого существуют, как объяснила Наталья Гусева, адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры», […] The post Адвокат Гусева: из-за долгов и махинаций при покупке жилья его могут конфисковать first appeared on LentaMsk.
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