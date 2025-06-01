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Адвокат Гусева: из-за долгов и махинаций при покупке жилья его могут конфисковать

Хотя ситуаций, когда государство может конфисковать жилье, не так много, но основания для этого существуют, как объяснила Наталья Гусева, адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры», […] The post Адвокат Гусева: из-за долгов и махинаций при покупке жилья его могут конфисковать first appeared on LentaMsk.

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