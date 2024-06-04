Петербуржцы высказались об эффективности социальной рекламы

В частности, речь шла о материалах антинаркотической направленности «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство петербуржцев положительно относятся к социальной рекламе, размещаемой на улицах города и транслируемой по телевидению, а также размещаемой в сети Интернет.