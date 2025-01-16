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Царьград

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Массовый налёт украинских дронов: Под ударом оказались Воронежская и Тамбовская области

Массовый налёт украинских дронов: Под ударом оказались Воронежская и Тамбовская области

Сегодня ночью два региона России подверглись атаке преступного киевского режима при помощи БПЛА. Рассказываем, что известно к этому часу.

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