На фото один из лучших экипажей 617-го штурмового авиаполка - командир звена лейтенант Василий Тимофеевич Алексухин (погиб 24 года - 15.
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На фото один из лучших экипажей 617-го штурмового авиаполка - командир звена лейтенант Василий Тимофеевич Алексухин (погиб 24 года - 15.
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