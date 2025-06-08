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Кредитная пропасть: Украина признана страной с выборочным дефолтом

Кредитная пропасть: Украина признана страной с выборочным дефолтом

В Европе не стихают споры, может ли Старый Свет в одиночку содержать Украину, если США окончательно прекратят всякую поддержку проекта? И если да, то сколько? Киев уже допустил первый дефолт по выплатам долгов.

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