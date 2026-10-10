В Ратчино спасатели вызволили малыша, запершего бабушку на балконе

В подмосковной деревне Ратчино полуторагодовалый ребёнок случайно запер бабушку на балконе и остался один в квартире на втором этаже; пожарные проникли внутрь через балкон с помощью выдвижной лестницы и специального инструмента, ребёнок не пострадал.