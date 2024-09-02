Двух подростков из России задержали в Азии и поместили в СИЗО за ловлю ящериц

Двух подростков из России задержали на Шри-Ланке по подозрению в незаконной ловле ящериц. Об этом в беседе с ТАСС сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.
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