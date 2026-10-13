Горнолыжный сезон в России начнется в ноябре – где планировать отдых

Горнолыжный сезон в России может стартовать уже через три недели, однако рассчитывать на раннюю и снежную зиму, судя по прогнозам, не стоит.
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