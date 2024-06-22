Строительство школы и благоустройство пообещал аким Умирзака жителям

В Умирзаке прошла отчетная встреча акима села. На мероприятии обсуждались актуальные вопросы, касающиеся села, а также жители имели возможность задать личные вопросы, - сообщает пресс-служба акимата города.
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