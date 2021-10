Новая порция слухов раскрывает подробности Avowed, Хэллоуин приходит в Overwatch, Google подаёт встречный иск против Epic Games, в League of Legends отключают общий чат, по System Shock собираются снимать сериал, просачиваются кадры со съёмок экранизации The Last of Us, патч для Fallout 3 убирает под .