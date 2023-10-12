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Русская весна

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Мощнейшие САУ «Малка» поддерживают наступление на Авдеевку (ВИДЕО)

Мощнейшие САУ «Малка» поддерживают наступление на Авдеевку (ВИДЕО)

Мощнейшие самоходные артиллерийские установки «Малка» поддерживают наступление Армии России на Авдеевку.

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