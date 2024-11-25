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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

NASA может заставить SpaceX отправить на Луну Toyota Lunar Cruiser

Toyota Lunar Cruiser. Изображение Toyota Возрождение американской лунной программы, над которой работает NASA, оказалось сопряжено с неожиданными проблемами и растущими расходами, что в конечном итоге привело к необходимости задействовать в ней частные компании.

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