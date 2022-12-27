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Евгений Ловчев: «Какое «азиаты слабее»? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать. У Австралии и Южной Кореи игроки в сильных командах Европы, а у нас Кокорин на Кипре»

Евгений Ловчев: «Какое «азиаты слабее»? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать. У Австралии и Южной Кореи игроки в сильных командах Европы, а у нас Кокорин на Кипре»

Евгений Ловчев отметил низкий уровень сборной России, говоря о переходе в АФК. «Конечно, играть надо! Люди говорят: «А с кем играть?» Не забывайте, что сборные Германии и Испании вылетели от Японии.

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