Эксперты рассказали, как избежать повреждений экрана во время уборки

Эксперты рассказали, как ухаживать за ЖК-экраном и не повредить его при чистке Современные телевизоры оснащены ЖК-экранами с тонким защитным слоем, который делает изображение чётким и ярким, снижает блики и улучшает цветопередачу.
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