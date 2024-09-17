Комментатор Майков: СКА не стал сильнее после крупных приобретений

Комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста "Скользкий лед", в комментарии для "Газеты.Ru" высказался об изменениях в санкт-петербургском СКА, подписавшем перед новым сезоном контракты со звездными нападающим и защитником Евгением Кузнецовым и Никитой Зайцевым.