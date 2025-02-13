Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Много чести. Их надо пристреливать на месте, как бешенных собак.В России заявили ...
  • Андрей
    Ну вот, уже и грозить начали...«Шокирует многих»...
  • Валерий Чикунов
    Давайте ребята , давайте . А мы плаху выкатим к Собору Василия БлаженногоВ России заявили ...

В Госдуму на 14 февраля внесут законопроект о выплатах за долгий брак

В Госдуму на 14 февраля внесут законопроект о выплатах за долгий брак

Депутаты внесут 14 февраля в Госдуму законопроект о единовременных выплатах за долгий брак. Один из авторов документа, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов сообщил RTVI, что эта мера в случае ее одобрения коснется всех россиян, включая тех, кто заключил браки в советское время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх