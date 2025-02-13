В Госдуму на 14 февраля внесут законопроект о выплатах за долгий брак

Депутаты внесут 14 февраля в Госдуму законопроект о единовременных выплатах за долгий брак. Один из авторов документа, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов сообщил RTVI, что эта мера в случае ее одобрения коснется всех россиян, включая тех, кто заключил браки в советское время.
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