В Госдуму на 14 февраля внесут законопроект о выплатах за долгий брак

Депутаты внесут 14 февраля в Госдуму законопроект о единовременных выплатах за долгий брак. Один из авторов документа, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов сообщил RTVI, что эта мера в случае ее одобрения коснется всех россиян, включая тех, кто заключил браки в советское время.