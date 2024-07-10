Общественные обсуждения по правилам землепользования и застройки Сочи начаты Они продлятся до 19 июля.
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Общественные обсуждения по правилам землепользования и застройки Сочи начаты Они продлятся до 19 июля.