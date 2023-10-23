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Несекретные материалы

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Bloomberg: конфликт в Газе уничтожит Европу, а не Палестину или Израиль

Bloomberg: конфликт в Газе уничтожит Европу, а не Палестину или Израиль

Конфликты в Газе и на Украине уже слишком переплетены, чтобы их можно было рассматривать изолированно друг от друга.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Европа, подталкиваемая под зад коленом американцами, и не сопротивляется, а, кажется, и сама стремится к саморазрушению. Неужели Россия в очередной раз бросится спасать Европу? А сто́ит ли? Хотя... Спасти и остаться. А то, как только мы уходим, начинают дурью маяться, на Россию ушаты помоев лить, грозить, вооружать против России...
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