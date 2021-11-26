Происшествия

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В Хабаровском крае перед судом предстанут шесть обвиняемых в совершении мошенничества и коррупционных преступлений при выполнении работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и генерального директора компании «Дальстрой ДВ», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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