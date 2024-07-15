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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Мексике в болельщика выстрелили на стадионе после драки фанатов «Тихуаны» и «Гвадалахары». 24-летний мужчина получил ранения в голову, спину, руку и умер в больнице

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел 13 июля во время матча между «Тихуаной» и «Гвадалахарой» (4:2) во 2-м туре мексиканской Апертуры.

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