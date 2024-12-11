Стало известно о нелегальных поставках оружия на Украину

Калабухов заявил о нелегальных поставках оружия Киеву из Боснии и Герцеговины Босния и Герцеговина (БиГ) официально не передает оружие Киеву, однако есть каналы нелегальной поставки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии