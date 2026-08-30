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Рязанские новости

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Рязанский каноист Захар Петров выиграл золото чемпионата мира в Познани

Рязанский каноист Захар Петров выиграл золото чемпионата мира в Познани

Захар Петров и Иван Штыль финишировали с результатом 1:39.23 и стали чемпионами мира в заездах каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

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