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Мишустин запретил анонимность в мессенджерах и обязал регистрироваться по паспорту

Мишустин запретил анонимность в мессенджерах и обязал регистрироваться по паспорту

Премьер-министр Михаил Мишустин запретил анонимное использование мессенджеров. С 1 марта 2022 года россияне обязаны регистрироваться в них по паспорту.

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Иван
Гласность объявили, чтобы знать наверняка, точный адрес ифамилию болтуна и дурака...
Иван
Гласность объявили, чтобы знать наверняка, точный адрес ифамилию болтуна и дурака...
Виталий
Может ещё и ключи от сейфа дать, где деньги лежат? Не подавись игрой в Бога.
Vladimir Lioubimcev
В ВОРОВ И БРЕХУНОВ у власти в России Мишустин намерен контролировать? Или нет? А то вон, уже разрешил депутатам и всем остальным НЕ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ, которые были даны перед выборами и во время них. То есть. ВРИ, ЕМЕЛЯ - ТВОЯ НЕДЕЛЯ!....
Георгий Михалев
Надо же какая ахинея
Александр Ляшенко
Я за.не надо гавкать из-за забора.Многие россияне,а под них косят русскоязычные и укрожопые.смело врут на Путина и центральную власть,на передачи "Время покажет", "Место встречи",передачи В.Соловьёва и передачи Р.Бабаяна.делая упор на то что на этих передачах почти не проговариваются внутрироссийские проблемы.умышленно "забывая",что есть на нашем ТВ.есть региональные передачи,где эти проблемы рассматриваются прямыми участниками и свидетелями тех фактов.Но этим "правдорубам" вот этого то и не надо! Их суть гавкать от имени "народа" а местные события,им или неизвестны,они не из России.или опасно,ведь за враньё привлекут на месте! То ли про Путина,найди его анонима в этом лае собак.
radiofree RF
Вот тебе бабушка и Юрьев день!
Ирина Белова
Не поняла, где идет речь о паспорте при регистрации
Наталья
А копию паспорта и пин карты не нужно приложить?
Сергей Полосов
Ну и какова цель подобного?
Vladimir Kharchenko
Мессенджерами кто пользуется? 99,9 % - это бездельники-Революционеры! Лже-историки и лже-журналисты. Типа Собчак и Венедиктова из "Эха Москвы- Уха г-жи и либерастки-педерастки Нуланд. Венедиктов -главный модератор все революционеров, включая Навального, супругу которого в настоящее время дрючит в Лондоне Чичваркин. У них своя тайная переписка. Цель революционеров - создать условия для майдана в России, начиная с Москвы. Иначе и доходчивее, цель создать из России медуза-желе-гос-образование по модели УЕБУ-У(!) - Это Укры-Евро-Бандера- У(!)- УЁбки. Тем самым развалить страну и свои голые жопы подставить под коллективный Запад.

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