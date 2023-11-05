Axios:в избирательном штабе Байдена возникли разногласия из-за поддержки Израиля

В избирательном штабе Байдена возник раскол из-за поддержки Израиля. Об этом сообщает портал Axios. По данным портала, в Национальном комитете Демократической партии США демократы старшего поколения поддерживают помощь Израилю, в то время как молодые участники партии выражают сочувствие палестинцам.
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