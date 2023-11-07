В Голливуде снимут пародийный фильм «Барбигеймер»

В США снимут пародию на два самых кассовых фильма этого годаПо информации издания The Hollywood Reporter, американский режиссер Чарльз Бэнд скоро приступит к производству фильма под названием «Барбигеймер».
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